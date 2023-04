Tennis: Atp Montecarlo, tre azzurri in campo oggi

Aprile 11, 2023

Montecarlo, 11 apr. -(Adnkronos) – Tre gli italiani in campo oggi nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Lorenzo Musetti, numero 21 del mondo, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 Atp e protagonista sulla terra dell’Estoril, nel terzo match dalle 11 sul Court des Princes. Il carrarino l’ha battuto l’anno scorso nelle semifinali dell’Atp 250 di Napoli, che poi avrebbe vinto in finale su Matteo Berrettini.

Sul Campo 2 aprirà il programma alle 11 Lorenzo Sonego, numero 47 del ranking, che a Montecarlo ha raggiunto nel 2019 il suo primo quarto di finale in un Masters 1000. Perse allora contro Dusan Lajovic, sconfitto in finale da Fabio Fognini, finora unico italiano a vincere un titolo in questa categoria di tornei dal 1990. Il torinese debutterà contro il qualificato francese Ugo Humbert, numero 79 Atp, che ha vinto l’unico confronto precedente al primo turno del Masters 1000 di Toronto (cemento) nel 2021. Il vincitore sarà il primo avversario nel torneo di Dannil Medvedev, primo nella Race, la classifica basata sui soli risultati stagionali.

A seguire, sullo stesso campo, tornerà in campo Luca Nardi. Il 19enne pesarese, numero 161 del mondo, ha superato le qualificazioni e debutterà nel main draw contro la wild card locale Valentin Vacherot, numero 350 del ranking: tra i due non ci sono precedenti. Per il Next Gen italiano una bella occasione per festeggiare la prima vittoria in carriera in un Masters 1000.