Giugno 13, 2022

Londra, 13 giu. – (Adnkronos) – Andy Murray ha dato forfait al torneo Atp 500 del Queen’s di Londra in programma questa settimana. Il 35enne scozzese non ha recuperato dallo stiramento addominale che ha avuto ieri nel corso della finale del 250 di Stoccarda persa contro l’azzurro Matteo Berrettini. Al posto dell’ex numero 1 del mondo è stato ripescato come lucky loser lo statunitense Denis Kudla, che nella giornata di domani affronterà l’italiano Lorenzo Sonego.