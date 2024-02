Tennis: Atp Rotterdam, Sinner batte Griekspoor, vola in finale e sarà numero 3 del mondo

Febbraio 17, 2024

Rotterdam, 17 feb. (Adnkronos) – Continua il momento magico di Jannik Sinner. L’azzurro dopo il successo agli Australian Open, conquista un posto in finale al torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l’olandese Tallon Griekspoor, n°29 del ranking, e diventerà numero 3 del mondo. Dopo, infatti, il forfait al torneo di Rotterdam, di Daniil Medvedev che si era cancellato anche dal torneo in Qatar, Sinner lo scavalca con la finale a Rotterdam. Sinner in finale affronterà Alex De Minaur che ha battuto Grigor Dimitrov, nella prima semifinale per 6-4, 6-3.

Sinner parte subito forte e brekka Griekspoor al primo game. Poi tiene il servizio due volte per il 3-1. Al quinto game arriva il secondo break dell’altoatesino con un bel passante di dritto. Sul 4-1 l’olandese ha la prima palla break a disposizione ma Sinner reagisce da campione e chiude 5-1. Il giocatore oranje tiene la sua battuta ma il numero uno italiano non si scompone e chiude con autorità 6-2 il primo parziale.

Ad inizio secondo set Griekspoor è più attento, commette meno errori e riesce a tenere il servizio. Si arriva al quarto game e Sinner commette il primo doppio fallo della partita, con l’olandese che arriva poi ad avere due palle break, ma entrambe vengono subito annullate e poi Sinner tiene il servizio senza ulteriori problemi per il 2-2. Si prosegue ‘on serve’, senza troppi sussulti fino al 4-4. Al nono game Sinner si procura tre palle break e alla prima con un doppio fallo l’olandese regala il break e praticamente la partita a Sinner che sul 5-4 va a servire per il match. Un turno di battuta che non crea problemi all’azzurro che chiude 6-4 e si regala la finale e il numero 3 del ranking Atp.