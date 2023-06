Tennis: Atp ‘s-Hertogenbosch, Medvedev ko al 2° turno con Mannarino

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – Dopo dieci sconfitte nei primi dieci tentativi, Adrian Mannarino ha completato la prima vittoria in carriera su un Top 3. Il mancino francese ha battuto Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, e raggiunto i quarti al Libema Open, l’Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il francese, unico ex vincitore del torneo in tabellone quest’anno, si è imposto per 4-6, 6-4, 6-2 e riscattato la sconfitta subita l’anno scorso in semifinale nel più recente dei sei precedenti confronti diretti nel circuito Atp.