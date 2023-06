Tennis: Atp ‘s-Hertogenbosch, wild card per Sinner

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Jannik Sinner anticipa la sua presenza sull’erba e ottiene una wild card per il Libema Open, torneo Atp 250 che si disputa in Olanda, a ‘s-Hertogenbosch, dal 12 al 18 giugno. Reduce dalla precoce eliminazione al Roland Garros, dove è uscito di scena al 2° turno per mano del tedesco Daniel Altmaier, il numero 8 del mondo aveva in programma di disputare il solo torneo di Halle prima di tuffarsi nel terzo Slam stagionale, Wimbledon, al via il prossimo 3 luglio. Sinner ha beneficiato di una wild card grazie al forfait del campione in carica, l’olandese Tim van Rijthoven. Nella entry list altri due Top-10 come Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime.