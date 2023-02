Febbraio 28, 2023

Santiago, 28 feb. – (Adnkronos) – Prosegue il momento magico di Riccardo Bonadio nel ‘Movistar Chile Open’, torneo Atp 250, che si sta disputando sulla terra rossa di Santiago del Cile, con un montepremi di 642.735 dollari. Il 29enne di San Vito al Tagliamento, numero 182 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, vince il suo primo match in un main draw del circuito maggiore, superando il colombiano Daniel Elhai Galan per 6-3, 7-6 (7-5), in poco più di un’ora e tre quarti.