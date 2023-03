Tennis: Atp Santiago, Cecchinato agli ottavi, Fognini ko all’esordio

Marzo 1, 2023

Santiago, 1 mar. – (Adnkronos) – Dopo Lorenzo Musetti, che esordirà agli ottavi contro lo spagnolo Jaume Munar, e il sorprendente Riccardo Bonadio, che ha vinto il primo match Atp in un tabellone principale contro il colombiano Daniel Elahi Galan, il terzo azzurro a qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile (terra, montepremi 642.735 dollari) è Marco Cecchinato, numero 91 del mondo, vittorioso per 6-2, 3-6, 7-6 (7-3), sull’argentino Facundo Bagnis, numero 94 del ranking Atp.

E’ amara invece la trasferta sudamericana di Fabio Fognini, l’alfiere azzurro che in questa parte di mondo ha ottenuto le vittorie a Vina del Mar 2014 e San Paolo 2018. Dopo l’eliminazione al primo turno a Buenos Aires contro il serbo Laslo Djere e quella al secondo a Rio de Janeiro contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, Fognini, numero 82 Atp, ha perso all’esordio di Santiago del Cile contro l’argentino Tomas Etcheverry, numero 76 del mondo e vittorioso sull’azzurro per 6-1, 7-6 (7-1).