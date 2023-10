Tennis: Atp Shanghai, Korda e Hurkacz in semifinale

Ottobre 12, 2023

Shanghai, 12 ott. – (Adnkronos) – Sebastian Korda approda in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Lo statunitense, numero 26 del mondo e del seeding, supera in rimonta il connazionale Ben Shelton, numero 20 del ranking e 19 del tabellone, con il punteggio di 6-7 (10-12), 6-2, 7-6 (8-6) dopo due ore e 56 minuti. Korda affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 17 Atp e sedicesima testa di serie, che batte, anche lui in rimonta, l’ungherese Fabian Marozsan, numero 91 del mondo, per 4-6, 6-1, 6-3 in un’ora e 44 minuti.