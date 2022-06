Giugno 11, 2022

Stoccarda, 11 giu. – (Adnkronos) – Matteo Berrettini centra la finale al ‘Boss Open’, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 692.235 euro che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il 26enne romano, numero 10 del mondo e secondo favorito del seeding, vincitore di questo torneo nel 2019, si è imposto per 7-6 (9-7) 7-6 (7-5), in poco più di un’ora e tre quarti di partita, sul tedesco Oscar Otte, numero 61 del ranking Atp.