Ottobre 18, 2023

Tokyo, 18 ott. – (Adnkronos) – Felix Auger-Aliassime avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Tokyo (cemento, montepremi 1.857.660 dollari). Il canadese, numero 17 del mondo e 8 del seeding, supera l’austriaco Sebastian Ofner, numero 47 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 35 minuti. Esce invece di scena all’esordio il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 Atp, che si arrende al cinese Zhizhen Zhang, numero 57 del mondo, per 3-6, 6-4, 7-6 (7-4), in due ore e 17 minuti.