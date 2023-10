Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – Dopo aver rinunciato al torneo di Stoccolma che si sta giocando in questa settimana, Matteo Berrettini dà forfait anche al torneo Atp 500 di Vienna in programma da lunedì prossimo. Il 27enne romano, finalista a Wimbledon 2021, non gioca un torneo da oltre un mese e mezzo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato al 2° turno dello Us Open.