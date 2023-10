Tennis: Atp Vienna, Sinner un passo dalla finale, per i bookie azzurro favorito contro Rublev

Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. – (Adnkronos) – C’è solo Andrey Rublev tra Jannik Sinner e la finale del torneo di Vienna. L’azzurro, dopo aver regolato Tiafoe in due set nei quarti di finale, cerca il successo contro un avversario battuto 3 volte in 5 precedenti, tra cui nell’unico del 2023, ancora in una semifinale, a Miami. Per gli esperti di Newgioco sarà ancora vittoria dell’azzurro, offerto a 1,46, quota che sale a 1,48 su 888sport contro il colpo del russo fissato tra 2,65 e 2,70. Per quanto riguarda il risultato finale in quota comanda il 2-0 per Sinner, visto a 2,19 con lo stesso parziale a favore del russo proposto a 4,60. L’equilibrio del match potrebbe portare all’arrivo ad almeno un tie-break, dato a 2,08