Tennis: Australian Open, bookie quotano successo Sinner, 3 italiani su 4 credono al titolo

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – Mai come ora Jannik Sinner è vicino al primo trionfo slam della sua carriera. Asfaltato anche Rublev, il numero uno italiano arriverà alla semifinale degli Australian Open con Djokovic senza aver lasciato nemmeno un set per strada. Un ritmo che convince anche gli appassionati, i quali sono più che convinti: Sinner vincerà il torneo. Secondo i dati raccolti da Better e Goldbet, infatti, tre italiani su quattro puntano su Jannik per il trionfo agli Australian Open. Solo l’11%, invece, vede l’ennesima affermazione di Djokovic, mentre Alcaraz si ferma all’8% delle puntate. Dopo aver ‘passeggiato’ nei primi cinque incontri, Sinner giocherà per la prima volta da sfavorito nelle quote: i betting analyst di Snai favoriscono infatti il successo di Djokovic, proposto a 1,50, mentre un altro successo dell’azzurro vale 2,50 la posta. Jannik insegue anche nelle scommmesse per il titolo, dov’è proposto a 4 dietro a Nole, offerto 1,85, e ad Alcaraz a 3,25.