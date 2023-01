Gennaio 16, 2023

Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto ko al primo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi a Melbourne Park. L’azzurra, numero 48 del mondo, cede alla campionessa in carica di Wimbledon, la kazaka Elena Rybakina, numero 25 Wta e 22 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 21 minuti.