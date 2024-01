Tennis: Australian Open, Djokovic al 2° turno

Gennaio 14, 2024

Melbourne, 14 gen. -(Adnkronos) – Il campione in carica Novak Djokovic avanza al secondo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 36enne serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, supera il 18enne croato Dino Prizmic, numero 178 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 dopo 4 ore di gioco.