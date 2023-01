Tennis: Australian Open, domani Sinner affronta Fucsovics, per bookie azzurro vicino agli ottavi

Gennaio 19, 2023

Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) – Gli scontri fin qui disputati non hanno rappresentato un’insidia per Jannik Sinner, che si prepara a scendere in campo per il terzo turno degli Australian Open contro Marton Fucsovics. L’altoatesino, nel match in programma tra giovedì e venerdì, è visto ancora una volta nettamente favorito per l’approdo agli ottavi di finale e alla fase clou del torneo: i betting analyst di Sisal offrono a 1,10 il suo successo, mentre quello del tennista ungherese paga 7 volte la posta. Sinner, riporta Agipronews, è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,22 contro il suo avversario a 3,75. Per quanto riguarda il set betting, lo 0-3 in favore di Sinner prevale a 1,60, seguito dall’1-3 a 3,20. Un successo al quinto set, invece, vale 6,50 la posta.