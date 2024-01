Tennis: Australian Open, esordio vincente per Sabalenka

Gennaio 14, 2024

Melbourne, 14 gen. -(Adnkronos) – Esordio vincente per la campionessa in carica Aryna Sabalenka all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera la tedesca Ella Seidel, numero 172 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il netto punteggio di 6-0, 6-1 in 55 minuti.