Tennis: Australian Open, Gauff al 3° turno e Jabeur ko

Gennaio 17, 2024

Melbourne, 17 gen. – (Adnkronos) – Coco Gauff avanza al terzo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La 19enne statunitense, numero 4 del mondo e quarta test di serie, supera la 25enne connazionale Caroline Dolehide, numero 43 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-2 in un’ora e 44 minuti. Esce invece di scena la 29enne tunisina Ons Jabeur, numero 6 del mondo e del seeding, surclassata dalla 16enne russa Mirra Andreeva, numero 47 del ranking, per 6-0, 6-2 in 56 minuti.