Tennis: Australian Open, Paul vince derby Usa con Shelton e va in semifinale

Gennaio 25, 2023

Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) – Tommy Paul si qualifica per la prima volta in carriera alla semifinale dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne statunitense, numero 35 del mondo, supera il ventenne connazionale Ben Shelton, numero 89 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3, 5-7, 6-4 in tre ore e sette minuti. Paul affronterà venerdì 27 il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic, numero 5 del mondo e quarta testa di serie e il russo Andrey Rublev, numero 6 del ranking Atp e 5 del seeding.