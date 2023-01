Tennis: Australian Open, Sabalenka e Linette in semifinale

Gennaio 25, 2023

Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) – Aryna Sabalenka vola in semifinale all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, supera la croata Donna Vekic, numero 64 del ranking Wta, per 6-3, 6-2 in un’ora e 51 minuti. Sabalenka affronterà domani la polacca Magda Linette, numero 45 del mondo, vincitrice sulla ceca Karolina Pliskova, numero 31 del ranking Wta e 30 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e 29 minuti.