Tennis: Australian Open, Sinner 31mo italiano campione Slam, terzo nel singolare maschile

Gennaio 28, 2024

Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto il suo primo Slam. Dopo 47 anni, l’Italia ha un nuovo campione in singolare maschile. Al suo 17mo major in main draw, Sinner è diventato il terzo italiano a conquistare un major in singolare maschile dopo Nicola Pietrangeli, campione al Roland Garros 1959-60, e Adriano Panatta, vincitore a Parigi nel 1976.

Complessivamente Sinner è il dodicesimo italiano a vincere uno Slam nei tabelloni professionistici, il 31mo se consideriamo anche i tornei junior. Sinner è il primo italiano a vincere un titolo in singolare in questo torneo.

Tra l’altro Sinner una sola volta in carriera aveva recuperato uno svantaggio di due set a zero: proprio all’Australian Open negli ottavi lo scorso anno contro Fucsovics (concedendo all’ungherese solo tre game negli ultimi tre set).