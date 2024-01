Tennis: Australian Open, Sinner punta il titolo, per bookie strada spianata contro Khachanov

Gennaio 19, 2024

Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) – Jannik Sinner continua ad avanzare come uno schiacciasassi agli Australian Open. L’altoatesino, che nei primi tre turni non ha perso neanche un set, è sempre più candidato dai bookmaker per la vittoria del primo slam in carriera, offerto a quota 5 su Newgioco e Better. In pole c’è sempre Novak Djokovic, a caccia dell’ennesimo titolo, per cui il successo finale paga 2 volte la posta, mentre Carlos Alcaraz è offerto a 3,50. Agli ottavi di finale Sinner si troverà di fronte il russo Karen Khachanov, ma ancora una volta le quote pendono nettamente dalla sua parte: la quarta vittoria dell’azzurro è fissata a 1,09 su Snai, contro quella del suo avversario a 7. Un’altra affermazione in tre set è in pole a 1,87, mentre il 3-1 in favore di Jannik vale 3,35 la posta.