Gennaio 17, 2023

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Martina Trevisan esce di scena al primo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L’azzurra, numero 21 del mondo e del seeding, cede alla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 105 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 13 minuti.