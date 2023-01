Tennis: Australian Open, Tsitsipas è il primo finalista, battuto Khachanov in 4 set

Gennaio 27, 2023

Melbourne, 27 gen. (Adnkronos) – Il greco Stefanos Tsitsipas è il primo finalista degli Australian Open maschili. La testa di serie numero 3, si è imposta in quattro set su Karen Khachanov, numero 18 del seeding, in tre ore e 21 minuti con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Per Tsitsipas si tratta della seconda finale assoluta in uno Slam dopo quella persa con Novak Djokovic al Roland Garros del 2021. Il greco ora attende il vincitore della sfida proprio tra il serbo ex numero uno del mondo e lo statunitense Tommy Paul.