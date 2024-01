Tennis: Australian Open, Zverev batte Alcaraz e vola in semifinale, sfiderà Medvedev

Gennaio 24, 2024

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) – Alexander Zverev vola in semifinale all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il tedesco, numero 6 del mondo e del seeding, batte lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7 (2-7), 6-4 dopo tre ore e sette minuti. Zverev affronterà in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone. Nell’altra semifinale sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del ranking e del seeding, e il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie.