Tennis: Barazzutti, ‘Alcaraz ha meritato, a Parigi Sinner e Musetti tra i favoriti’

19 Maggio 2025

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Sinner ha fatto un gran torneo visto lo stop di tre mesi. Va detto che si è fermato dall’attività agonistica, ma si è comunque preparato al meglio per il torneo. Restare fuori dall’agonismo però non aiuta e ci vuole un po’ per ambientarsi nuovamente. Il bilancio è positivo, ha giocato un bel torneo e fatto vedere un buonissimo tennis in particolare contro Ruud. Roma è un torneo importante e lui l’ha disputato al meglio. La finale? Aver sprecato due set point non significa che se fossero andati bene avrebbe vinto Sinner. A vincere è stato Alcaraz. Il giocatore che gioca meglio adesso e che sulla terra è il più forte di tutti”. Così Corrado Barazzutti, allenatore di tennis ed ex tennista n.7 del mondo, all’Adnkronos sugli Internazionali di Roma terminati ieri al Foro Italico.

Il tecnico ha poi guardato avanti facendo un elenco dei suoi favoriti per il Roland Garros: “Sinner e Musetti per l’Italia, Alcaraz e altri giocatori come Ruud, che sulla terra ha sempre fatto bene, sono tra i favoriti alla vittoria del torneo. Ci sono poi molti punti interrogativi come Medvedev o Djokovic ma ritengo che questi 4 siano i maggiori favoriti ad arrivare in fondo”, ha concluso.