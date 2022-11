Tennis: Barazzutti, ‘in Davis fino in fondo, Musetti e Sonego possono battere chiunque’**

Novembre 25, 2022

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Questa squadra di Coppa Davis può arrivare fino in fondo. Non vorrei fare l’uccello del malaugurio ma Musetti e Sonego possono battere chiunque”. Lo dice all’Adnkronos Corrado Barazzutti, l’ex capitano di Davis prima di Filippo Volandri. Ieri “Sonego ha giocato una super partita e ha aperto le porte della vittoria all’Italia. Musetti ha giocato una buona partita ma si è trovato davanti un Taylor Fritz in gran forma che ha portato a casa il suo punto: in questo momento sta giocando molto bene”. Però “il nostro doppio è migliore del team Usa, è molto forte e collaudato e il loro mi sembra di no. Questo è un gruppo che in passato ha fatto grandi risultati. Hanno giocato benissimo e hanno meritato una vittoria da squadra a tutto tondo”.

Ora c’è il Canada in semifinale: “è una squadra forte, ci sono sia Shapovalov che Auger Aliassime. Però dopo questa vittoria tutto è possibile, il Canada sarà pure favorito, ma in Davis sappiamo che i favoriti sulla carta, come successo con gli Usa, può succedere che perdano. Il potenziale dei nostri giocatori è che Sonego e Musetti possono battere chiunque, però il Canada è un po’ più attrezzata sul doppio. Vedremo sabato”.