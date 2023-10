Tennis: Barazzutti, ‘Sinner ormai pronto per vincere uno Slam e diventare numero 1’

Ottobre 29, 2023

Roma, 29 ott. – (Adnkronos) – “Jannik Sinner è cresciuto moltissimo in queste ultime settimane. Il livello con cui ha giocato a Pechino e Vienna è stato di livello assoluto, il suo gioco non ha più nessuna pausa, oggi si è imposto contro un avversario forte come Medvedev dopo un match di grande intensità e qualità. Sono davvero impressionato”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti commenta così all’Adnkronos la vittoria di Jannik Sinner all’Atp 500 di Vienna. “I miglioramenti più evidenti li ho visti nel servizio e nel dritto che ogni tanto lo tradiva e invece ora è un punto di forza, forse rimane da fare uno step sul gioco di volo ma insomma ci siamo. Sinner è ormai pronto per vincere un torneo del Grande Slam e poi diventare numero uno al mondo”, aggiunge Barazzutti.