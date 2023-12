Tennis: Becker risponde a Kyrgios, ‘perché parla di uno sport che apparentemente odia’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Botta e risposta tra il tre volte campione di Wimbledon Boris Becker e il giocatore australiano Nick Kyrgios sui social, dopo le dichiarazioni di Kyrgios in merito al tennis del passato e quello di oggi. Kyrgios ha detto a The Athletic: “Il gioco era così lento allora. Ho guardato Boris Becker e non sto dicendo che non fossero bravi ai loro tempi, ma dire che sarebbero altrettanto bravi adesso, è assurdo. L’australiano ha aggiunto che “il gioco è completamente diverso adesso” e ha suggerito che l’attuale numero uno Novak Djokovic avrebbe “distrutto” l’ex grande Pete Sampras e “lo avrebbe mangiato vivo”.

Becker non ha preso bene le dichiarazioni del finalista di Wimbledon 2022 Kyrgios che ha risposto su X. “Nick fa molto rumore riguardo al tennis ultimamente!?! Perché parla di uno sport che apparentemente odia”, ha detto Becker. “Nick non ha mai vinto un torneo importante né come giocatore né come allenatore (sì, in doppio 1), quindi da dove viene la sua credibilità? Provando a paragonare le generazioni”. Kyrgios ha ribattuto nella sezione commenti: “Ho battuto (Roger) Federer, (Rafael) Nadal, Djokovic, Andy Murray, quindi sento di avere un po’ di credibilità. Ma non ci vuole uno scienziato missilistico per capire che Novak ti avrebbe spazzato via nel fiore degli anni? Non è un attacco. Sono solo fatti”.

Kyrgios si è anche scagliato contro Becker per la condanna del tedesco alla prigione in Gran Bretagna lo scorso anno per aver nascosto beni in un caso di bancarotta. “Questo tizio che parla di credibilità… l’ultima volta che ho controllato eri tu a nascondere i beni, no?”. ha detto Kyrgios. Becker è stato conciliante, augurando a Kyrgios ogni bene dopo un anno segnato da un infortunio che gli ha fatto giocare solo una partita, con l’australiano che salterò anche il Grande Slam di casa a Melbourne il mese prossimo. “Auguro a Nick una pronta guarigione e non vedo l’ora di rivederlo su un campo da tennis! È un giocatore entusiasmante quando è in forma! Ha in tasca un Grande Slam, ma è in campo che deve parlare…in bocca al lupo!”, ha detto Becker.