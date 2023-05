Tennis: Becker, ‘sono un grande fan di Sinner, ha molto talento’

Maggio 8, 2023

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – “Cosa penso di Sinner? Sono un suo grande tifoso, ha molto talento. Se parliamo di giovani talenti lo metto insieme a Rune e Alcaraz. Sarà il trio da seguire nel prossimo futuro. Ce ne sono anche altri ma loro sono nella stessa fascia di età. Si, Jannik mi piace, spero possa fare bene”. L’ex tennista tedesco Boris Becker spende parole di elogio per l’azzurro Jannik Sinner, prima dell’inizio degli Internazionali Bnl d’Italia, in occasione dei Laureus Awards di Parigi. “Berrettini? E’ infortunato in questo momento, deve prima ritrovare la forma”, ha aggiunto il campione di Wimbledon che ha poi parlato anche di Fara Nadal. “Non so se Nadal parteciperà al Roland Garros, personalmente lo spero. Sono un suo fan e voglio che abbia la possibilità di difendere il titolo, ma dopo il favorito sarà Alcaraz. Il modo in cui sta giocando quest’anno parla da solo. Mi piace pensare poi che Djokovic possa vincere, ma il grande punto interrogativo sono le condizioni di Nadal”, ha aggiunto Becker.