Tennis: Becker torna come allenatore di Rune, ‘diamante grezzo che deve essere lucidato’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – L’ex tennista tedesco Boris Becker ha annunciato oggi di essere il nuovo allenatore del danese Holger Rune, sesto nel ranking mondiale. “Posso confermare che sono l’allenatore di Holger Rune”, ha dichiarato l’ex tennista nel podcast di Eurosport. Becker, 55 anni, ha rivelato di essere in contatto da tempo con il 20enne giocatore danese. “Ora è il momento giusto. Il mio programma me lo permette e Holger mi ha sempre interessato perché si esibisce sul campo da tennis con molto impegno e temperamento”, ha detto Becker.

L’ex stella mondiale del tennis e attuale commentatore di Eurosport ha affermato che Rune è “un diamante grezzo che deve essere lucidato”. Becker è recentemente tornato in azione come commentatore televisivo dopo essere stato rilasciato dal carcere nel Regno Unito alla fine dell’anno scorso per crimini fiscali. In precedenza, il tedesco ha festeggiato il successo come allenatore del numero uno al mondo Novak Djokovic tra il 2013 e il 2016. Come il serbo, vincitore di 24 tornei del Grande Slam, anche il danese ha degli scatti d’ira, cosa che “piace” a Becker. “Questo è permesso. L’allenatore e la squadra formano un’oasi in cui il giocatore deve sfogarsi. Se poi si scusa, può concentrarsi di nuovo. Io ho fatto lo stesso come giocatore”, ha commentato il tre volte vincitore di Wimbledon.

Becker allenerà Rune per la prima volta al torneo di Basilea in Svizzera, che inizierà sabato. Poi spera che nel prestigioso torneo Parigi-Bercy il suo nuovo allievo possa qualificarsi per le Atp Finals di Torino. “Questo è il grande obiettivo e questo è il compito”, ha sottolineato il tedesco.