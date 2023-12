Tennis: Berrettini, ‘al 2024 chiedo di provare le emozioni della Davis’

Dicembre 4, 2023

Milano, 4 dic. – (Adnkronos) – “Al mio 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Coppa Davis. Mi era mancato”. Lo dice il finalista di Wimbledon 2021 Matteo Berrettini a margine dei SuperTennis Awards in corso a Milano. “Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente -aggiunge il 27enne romano-. Sto bene e sono carico. La Davis ha lasciato in tutti noi grande entusiasmo, è una vittoria che parte da lontano, da tutte le sconfitte che ci hanno fatto male”. “Io rientrerò con i tornei in Australia ma con il mio ranking attuale sarà tutto più complicato”, conclude Berrettini.