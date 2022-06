Tennis: Berrettini, ‘contento di giocare una finale dopo un lungo stop, sarò pronto’

Giugno 11, 2022

Stoccarda, 11 giu. – (Adnkronos) – “Mi aspettavo che sarebbe stata una partita dominata dal servizio, è la terza volta che gioco contro Otte. Quando l’avversario serve bene, devi servire ancora meglio. Ho chiesto molto al servizio. Non guarderò l’altra semifinale: lo farà il mio coach. Ho bisogno di riposo, sarò pronto per domani”. Lo dice Matteo Berrettini dopo il successo con un doppio 7-6 sul tedesco Oscar Otte che lo qualifica per la finale del torneo Atp 250 di Stoccarda. “Sono molto felice, andare avanti nel torneo era il mio obiettivo ma tra il pensarlo e riuscire a farlo c’è differenza -aggiunge il 26enne romano, numero 10 del mondo-. Sono contento di poter giocare una finale dopo molti mesi lontano dai campi, dopo la prima grande operazione della mia carriera: vuol dire che questo è il mio livello, dimostro a me stesso ancora una volta che mi trovo a mio agio a giocare su questa superficie e su questi livelli”.