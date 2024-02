Tennis: Berrettini, ‘il mio ritorno? Sto meglio ma non ancor al 100%’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Il mio ritorno? Sto meglio, ma non ancora al 100%. A breve capiremo quali saranno le tappe, l’obiettivo è non avere più questi stop che mi stanno massacrando il fisico, ma soprattutto la mente. Sto lavorando duro e mi sto impegnando forse come non mai, quindi ho buone sensazioni per il futuro. Questo è il momento in cui sento meno pressioni negli anni, sto pensando solo a divertirmi e non al risultato. Mi sento bene e ci vedremo in campo”. Lo ha detto l’azzurro Matteo Berrettini, dopo l’incontro tra il Presidente della Repubblica e gli azzurri vincitori della Coppa Davis.