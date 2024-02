Tennis: Berrettini, ‘mi sto allenando bene, torno in campo a Phoenix’**

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – “Ho vissuto mesi complicati, mesi in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, ovvero giocare a tennis. Il mio rientro in campo sarà a breve, mi sto allenando molto bene e sto bene. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto concentrando forse come mai nella mia carriera per tornare, divertirmi e far divertire quelli che mi seguono”. Così Matteo Berrettini nel corso di una conferenza stampa su Zoom, da Montecarlo dove sta proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo. “Non giocherò Indian Wells, il programma è di giocare il challenger di Phoenix e poi il Masters 1000 di Miami”, aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.