Tennis: Berrettini, ‘mi trovo bene con Roig, mi dà tantissimi stimoli’

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – “Mi sto trovando molto bene con lui, crede molto nel suo metodo di lavoro. Lui è un allenatore molto tecnico, stiamo lavorando su come colpire la palla. Non c’è un’area su cui ci stiamo concentrando, ma tanti piccoli dettagli. Mi dà tantissimi stimoli e trovarne di nuovi è fondamentale”. Così Matteo Berrettini, in conferenza stampa su Zoom, in merito al suo nuovo allenatore Francisco Roig.