Tennis: Berrettini salta Madrid, ‘Tonsillite e febbre, mio obbiettivo ora è Roma’

21 Aprile 2024

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre. Dopo un’altra valutazione oggi, il mio medico ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sporta sul recupero il più rapidamente possibile e sulla preparazione per Roma”. Con queste parole Matteo Berrettini ha annunciato su Instagram il suo forfait al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, che ha vinto il titolo quest’anno a Marrakech, cercherà di tornare in forma per gli Internazionali di Roma dove ha una wild card.