Tennis: Berrettini, ‘Sinner ha fatto miracolo, rincorriamo entrambi un sogno’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “E’ un momento bellissimo per il tennis italiano, Jannik ha fatto un miracolo e userò questa energia per il mio tennis. Le parole di Jannik mi fanno piacere perché sono vere, mi è stato vicino dopo Malaga, siamo diversi ma simili. Rincorriamo tutti e due un sogno, ho sempre saputo che avrebbe fatto grandi cose. C’è stato un Rinascimento del tennis italiano, questi successi fanno bene al tennis e credo che un momento così è raro in qualsiasi sport”. Lo ha detto l’azzurro Matteo Berrettini, dopo l’incontro tra il Presidente della Repubblica e gli azzurri vincitori della Coppa Davis.