Tennis: Berrettini torna in campo a Stoccarda, derby con Sonego al primo turno

Giugno 10, 2023

Stoccarda, 10 giu. – (Adnkronos) – Inizia da Stoccarda la stagione sull’erba di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, con quest’ultimo che torna in campo dopo quasi due mesi dall’infortunio muscolare patito al torneo di Montecarlo. Sono infatti i tre italiani nel main draw del Boss Open, Atp 250 (montepremi 795.730 euro) trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Musetti, numero 17 del mondo secondo le proiezioni Atp in tempo reale, cercherà di vincere la sua prima partita sull’erba nel circuito Atp. Il carrarino aspetta al primo turno un qualificato.

Si scontreranno invece al primo turno Berrettini e Sonego, un anno dopo il derby ai quarti di finale della scorsa edizione del torneo. E’ stato quello il loro unico scontro diretto nel circuito maggiore. L’ha vinto Berrettini che avrebbe poi conquistato, battendo Andy Murray in finale, il suo secondo titolo a Stoccarda dopo il trionfo del 2019.

Berrettini e Sonego, numero 21 e 47 Atp in base alle proiezioni in tempo reale del ranking, si erano incontrati anche due volte nel circuito Challenger, a Brescia nel 2016 e a Phoenix nel 2019. Anche in quelle occasioni aveva sempre vinto il romano, e sempre in due set. Sonego è iscritto anche al torneo di doppio insieme a Musetti. I due italiani sono nella parte alta del tabellone. Al primo turno esordiranno contro gli statunitensi William Blumberg e Frances Tiafoe. I vincenti potrebbero incontrare nei quarti di finale Rohan Bopanna e Matthew Ebden, la coppia testa di serie numero 1 del tabellone.