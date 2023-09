Tennis: Bertolucci, ‘Djokovic cannibale, vince di testa e può durare ancora’**

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. – (Adnkronos) – “Anche ieri Djokovic ha dimostrato una forza fisica e mentale mostruosa, è uscito vincitore da un match estremamente duro. Ha saputo soffrire nei momenti difficili, è stato sempre presente con la testa nel match, ha giocato tatticamente benissimo, non ha mai mollato nei momenti complicati del secondo set ed è riuscito a prevalere ancora una volta”. L’ex giocatore e capitano di Coppa Davis azzurro Paolo Bertolucci commenta così all’Adnkronos il successo di Novak Djokovic allo Us Open, 24° titolo dello Slam per il 36enne serbo. “La cosa stupefacente è che passano gli anni ma mantiene la stessa voglia di vincere la stessa fame di 10 anni fa, è un cannibale -sottolinea Bertolucci-. Fisicamente è sempre straordinario e questo mi fa pensare che possa durare ancora 1-2 anni a questo livello e alzare altri trofei e battere altri record, anche perché è quello che ha la programmazione migliore, ha scelto di dare il massimo nei 4 tornei dello Slam e alle Finale e lì difficilmente sbaglia”.