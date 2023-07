Tennis: Binaghi, ‘biglietteria per Atp va alla grande, già venduti due terzi biglietti’**

Luglio 26, 2023

Torino, 26 lug. – (Adnkronos) – Per le Atp Finals di tennis “la biglietteria va alla grande”. Così il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, che alla presentazione del masterplan della terza edizione della manifestazione ha osservato: “nonostante manchino tre mesi e mezzo all’evento abbiamo già venduto circa i due terzi dei biglietti totali che abbiamo venduto lo scorso anno”. “Abbiamo un incremento della vendita del 30% in termini economici rispetto allo scorso anno e del 19% dei biglietti venduti rispetto al 2022 con un’accelerazione nelle ultime settimane”, ha aggiunto sottolineando che “abbiamo venduto quasi 80mila biglietti con un’autentica esplosione di quelli venduti all’estero. Rispetto allo scorso anno abbiamo venduto 11.498 biglietti in più che rappresentano un incremento dell’80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando al termine della manifestazione la percentuale dei biglietti venduti all’estero era stata del 38%”.