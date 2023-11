Tennis: Binaghi, ‘complimenti Malagò? Sicuri che successo gli avrebbe fatto trovare coraggio’**

Novembre 27, 2023

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “I complimenti di Malagò poi sono arrivati? Ho visto, finalmente, dopo anni, mesi in cui le ragazze sono diventate vice campionesse del mondo, dieci giorni fa, io non ho sentito niente. Le Final sono state il più grande successo sportivo indoor della storia dello sport italiano. Gli internazionali d’Italia, dove non voleva far giocare i giocatori russi, grazie a Dio, sono diventati il doppio di prima, come valore e come importanza. Il Padel sta spopolando. Sinner vince a Toronto, dilaga in tutti gli altri tornei autunnali, ma noi siamo andati per la nostra strada”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi all’Adnkronos all’indomani della vittoria di Coppa Davis, parlando del presidente del Coni Giovanni Malagò. “Eravamo sicuri, come abbiamo detto, che questo successo gli avrebbe fatto trovare il coraggio e l’onestà intellettuale che magari in qualche momento aveva perso e così lui ha fatto in quei minuti. Ha fatto i complimenti, ma non a me, a me è poco importante, li deve fare al movimento che ha fatto grandi sacrifici, li deve fare alla Federazione. Comunque, meglio tardi che mai, lo ringraziamo e andiamo avanti sempre più convinti che i nostri principi siano quelli giusti”, ha aggiunto Binaghi.