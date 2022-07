Tennis: Binaghi, ‘Djokovic un mostro ma Sinner c’è e la prossima volta andrà diversamente’

Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Sinner ha dimostrato ancora una volta di avere grandi qualità tecniche e caratteriali. Dall’altra parte della rete c’era un mostro e alla fine ha vinto ancora una volta lui ma sono convinto che la prossima volta andrà diversamente. Dodici mesi fa Matteo Berrettini contro di lui in finale ha vinto il primo set, ieri Jannik Sinner ha vinto i primi due e la prossima volta uno dei nostri riuscirà a portare a casa tre set su cinque e vincere la partita. Il tempo gioca a favore del tennis italiano”. Il presidente della Fit Angelo Binaghi commenta così all’Adnkronos la sconfitta di Jannik Sinner in cinque set contro Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon. “Questi primi 6 mesi di stagione, nonostante i tantissimi infortuni, ha portato al tennis italiano due semifinali Slam con Berrettini all’Australian Open e con Martina Trevisan a Parigi, vittorie di prestigio al Queen’s e a Stoccarda sempre con Matteo, due quarti Slam con Sinner a Melbourne e ai ‘Championship’. Se la sfortuna ci lascia stare ci sono le premesse per fare un grande Us Open”, conclude il numero uno del tennis italiano.