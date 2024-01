Tennis: Binaghi, ‘rinnovo Atp Finals a Torino dopo il 2025? Vinceremo questa scommessa’

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – “Atp Finals a Torino oltre il 2025? Sono convinto che ce la faremo, la Coppa Davis ci ha agevolato. Stiamo interloquendo con tutti gli stakeholder interessati, al governo cercheremo di predisporre in tempi ragionevoli una proposta che possa essere accettata dall’Atp. Prima della prossima edizione delle Finals avremo qualche sicurezza in più. Il tennis italiano a livello mondiale non è mai stato così importante da tutti i punti di vista, e credo che vinceremo questa scommessa e porteremo a casa un rinnovo delle Atp Finals, quanto esteso ci deve essere dato il tempo per fare la migliore proposta possibile”. Lo dice il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “Portare la fase finale di Coppa Davis a Milano? A breve partirà la gara della sede a partire dal 2025, intendiamo esserci e provare a portare la competizione per i prossimi anni in Italia. Milano mi sembra la sede più adatta”, aggiunge il numero uno del tennis italiano.