Tennis: Bolelli e Fognini, ‘vittoria di gruppo, ora si può sognare’

Novembre 24, 2022

Malaga, 24 nov. – (Adnkronos) – Sognare si può. È il messaggio lanciato da Simone Bolelli dopo la vittoria dell’Italia contro gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis. Merito suo e di Fabio Fognini che hanno avuto la meglio su Jack Sock e Tommy Paul nel doppio decisivo. Un 6-4, 6-4 senza storia in favore degli italiani che hanno conquistato il punto per la semifinale: “Abbiamo giocato bene, sotto tutti i punti di vista – spiega Bolelli – Sapevamo che sarebbero state tre partite difficili. L’Italia ha dimostrato che può sognare, siamo consapevoli di poter fare bene”.

Tanta la gioia nel gruppo azzurro, condivisa anche da Fabio Fognini che ha regalato la propria maglia ai tanti tifosi italiani presenti sugli spalti di Malaga: “Lo meritano dopo una giornata così” esordisce il ligure, consapevole di quanto sarebbe stato importante il doppio nella sfida con gli americani: “Sapevamo che sarebbe stata in salita dall’inizio senza Berrettini e Sinner – ammette – Sonego ha fatto una grande prestazione. Anche Musetti ha giocato bene, ma Fritz è in grande forma. Sapevamo che si poteva decidere tutto al doppio e abbiamo risposto presente per difendere questi colori”. Un successo dal doppio valore visto che Fognini e Bolelli erano reduci da un mese difficile, in cui è sfumata la qualificazione alle Atp Finals: “Una prestazione così ci mancava da un mese e mezzo, ci siamo dati la zappa sui piedi e abbiamo perso il sogno Finals – aggiunge – È stata una prestazione maiuscola”.