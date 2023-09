Tennis: Butler tifa Alcaraz, ‘vincerai di nuovo lo Us Open’

Settembre 5, 2023

New York, 5 set. – (Adnkronos) – Una decina di giorni fa era sceso in campo per l’evento “Stars of the Open” che precedeva l’inizio del torneo, facendo prima il raccattapalle e poi improvvisando uno scambio con il numero uno del tennis mondiale Carlos Alcaraz, ora Jimmy Butler è tornato agli US Open per assistere alle partite e per lanciare il suo pronostico sul vincitore. La passione per il tennis della stella dei Miami Heat è cosa nota, e Butler si è presentato prima sulle tribune e poi negli spogliatoi accompagnato dal rapper e amico J Balvin. Ad attenderli c’era un altro amico, quel Carlos Alcaraz che Butler sostiene di aver battuto nel breve scambio di cui sopra e per il quale ammette di fare il tifo agli US Open.

Nel breve saluto portato da Butler e Balvin al campione spagnolo c’è tempo per una riflessione sui muscoli dell’ala degli Heat (“Hai visto il suo avambraccio?” chiede Alcaraz a Balvin) e per i complimenti dei due ospiti per la vittoria del tennista contro l’italiano Matteo Arnaldi. Poco dopo, Butler dice di essere in partenza per Los Angeles ma che sarà di ritorno agli US Open venerdì perché “Voglio essere qui per vederti vincere ancora il torneo”. Alcaraz ringrazia e risponde: “Allora devo cominciare a vincere mercoledì”, riferendosi alla sfida ai quarti contro Alexander Zverev.