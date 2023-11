Tennis: carica Sinner alle Atp Finals, in quota è sfida ad Alcaraz e Djokovic

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – Jannik Sinner arriva alle Atp Finals nel miglior momento della sua carriera e con l’ulteriore spinta dei bookmaker. Dopo un autunno ricco di soddisfazioni, il tennista italiano è atterrato a Torino da numero quattro del ranking, miglior posizione mai raggiunta e il colpo nel torneo di fine stagione diventa un obiettivo possibile anche per gli analisti: il suo trionfo si gioca a 5 su Planetwin365 e a 6 su Snai, terza scelta assoluta in tabellone. Davanti a tutti il solito Novak Djokovic, per cui il titolo vale 2,40 la posta, seguito da Carlos Alcaraz a 3,60. Daniil Medvedev, sconfitto due volte da Sinner negli ultimi mesi, si gioca vincente a 5,25. Lontani gli altri partecipanti: Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev sono visti a 17, Alexander Zverev e Holger Rune a 28.