Novembre 24, 2022

Malaga, 24 nov. (Adnkronos) – Italia in vantaggio 1-0 sugli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis di scena fino a domenica sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna. Lorenzo Sonego si è imposto su Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (9-7) in due ore di gioco. Ora Lorenzo Musetti deve vedersela con Taylor Fritz. In chiusura il doppio con la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini opposta a quella yankee Tommy Paul/Jack Sock.