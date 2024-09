Tennis: Coppa Davis, Volandri senza Sinner Musetti si affida a Berrettini e Arnaldi**

7 Settembre 2024

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il Capitano dell’Italia, Filippo Volandri, dovrà fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per la fase a gironi della Coppa Davis ed ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che scenderà in campo nel Gruppo A della Fase a Gironi di scena all’Unipol Arena di Bologna da martedì 10 a domenica 15 settembre. Il coach azzurro ha chiamato Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli che rappresenteranno l’Italia Campione del mondo, pronta a ripartire per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga.