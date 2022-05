Tennis: Cozzoli, ‘periodo bellissimo, Internazionali saranno grande successo’

Maggio 7, 2022

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “E’ un periodo intenso ma bellissimo e straordinario. Sono presidente di Sport e Salute da due anni, vissuti con la pandemia, promuovere lo sport senza lo sport è complicato. Vivere gli eventi sportivi a porte chiuse ha senso perché bisogna tenere accesa la fiammella dello sport, ma è stato difficile. Oggi abbiamo una opportunità unica, gli eventi di alto livello dimostrano come l’Italia può essere al top al mondo ma hanno una ricaduta positiva anche sulla pratica sportiva nel nostro paese. Sto vedendo un entusiasmo incredibile, mi entusiasmo io stesso a vedere tanta gente, nel vedere il terzo giocatore in campo, che è il pubblico, qui al Foro Italico e i tennisti amano venire qui per questo. Sono certo sarà un torneo straordinario che batterà ogni record di incasso, ma soprattutto di partecipazione. Abbiamo invitato 27mila studenti, 11mila iscritti alle scuole tennis che lo provano con i maestri della Fit e i campioni di questo sport”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, a margine del talk ‘Vita da campioni’ nell’ambito degli Internazionali di tennis d’Italia al Foro Italico.